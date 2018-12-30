Японцы успокоили жителей российских Южных Курил

Возможная передача части Курильских островов Японии должна происходить при согласии их российских жителей и не подразумевает переселения россиян с этих территорий. Об этом во вторник, 1 января, заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью телеканалу «Асахи», передает ТАСС.

По словам Абэ, в ходе переговоров речь не идет о позиции «уходите отсюда». «Это должно проходить таким образом, чтобы проживающие там россияне согласились с переходом принадлежности территорий к Японии», — пояснил он.

В ноябре 2018 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков исключил автоматическую передачу спорных территорий Курильских островов Японии. По его словам, Москва и Токио могут пойти на компромисс в том случае, если он не будет противоречить национальным интересам ни одной из сторон.