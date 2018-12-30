Иран наращивает военный бюджет

Министр обороны Ирана Амир Хатами сообщил, что законопроект о бюджете на следующий год предусматривает увеличение расходов на оборону на 21%, передает Mehr.

Министр заявил, что представил на заседании кабинета министров доклад о ходе реализации оборонных проектов, особенно связанных с ракетной программой.

По его словам, министерство обороны смогло реализовать все, что планировало в этом году, особенно в отношении точности и мощности ракет.

Хатами сообщил, что оборонный бюджет увеличится почти на 21% по сравнению с прошлым годом, добавив, что бюджет на оборону предусматривается на двух уровнях: один, составляющий 4 триллиона риалов (около 97 миллиардов долларов), будет выделен из общего бюджета, и другой будет предоставлен министерству обороны только тогда, когда правительство распределит основные ресурсы.

Хатами добавил, что, если министерство получит оба уровня предполагаемого бюджета, то он значительно увеличится по сравнению с текущим годом.