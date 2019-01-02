2 января 2019, 23:40

Увеличение числа небоевых потерь среди военнослужащих Армении стало следствием безнаказанности командования и плохой подготовки технических и медицинских служб минобороны, считают опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники Артур Сакунц и Жанна Алексанян. В то же время напряженность в зоне нагорно-карабахского конфликта снизилась, и боевых потерь стало меньше, констатировал военный обозреватель Самвел Агабабян. По данным Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, погибли 60 военнослужащих Армении, при этом небоевые потери составили 38 человек.

По состоянию на 1 января 2019 года Фонд страхования военнослужащих опубликовал на своем сайте имена 209 солдат и офицеров, погибших или ставших инвалидами I и II групп в 2015-2018 годах. Десять из них погибли при несении боевого дежурства в 2018 году, еще трое получили компенсации по инвалидности. С января по сентябрь 2017 года было зафиксировано 50 смертей военнослужащих, из которых 21 солдат погиб в результате нарушения прекращения огня. Число самоубийств и убийств составило девять и шесть соответственно, умышленным же сочли только одно из убийств. Удельный вес небоевых потерь в 2018 году увеличился по сравнению с 2017 годом, отметил корреспонденту "Кавказского узла" глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц. Главной причиной этого он считает неподготовленность технических и медицинских служб министерства обороны.