В армянской армии растет число небоевых потерь правозащитники бьют тревогу
Увеличение числа небоевых потерь среди военнослужащих Армении стало следствием безнаказанности командования и плохой подготовки технических и медицинских служб минобороны, считают опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники Артур Сакунц и Жанна Алексанян. В то же время напряженность в зоне нагорно-карабахского конфликта снизилась, и боевых потерь стало меньше, констатировал военный обозреватель Самвел Агабабян.
По данным Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, погибли 60 военнослужащих Армении, при этом небоевые потери составили 38 человек.
По состоянию на 1 января 2019 года Фонд страхования военнослужащих опубликовал на своем сайте имена 209 солдат и офицеров, погибших или ставших инвалидами I и II групп в 2015-2018 годах. Десять из них погибли при несении боевого дежурства в 2018 году, еще трое получили компенсации по инвалидности.
С января по сентябрь 2017 года было зафиксировано 50 смертей военнослужащих, из которых 21 солдат погиб в результате нарушения прекращения огня. Число самоубийств и убийств составило девять и шесть соответственно, умышленным же сочли только одно из убийств.
Удельный вес небоевых потерь в 2018 году увеличился по сравнению с 2017 годом, отметил корреспонденту "Кавказского узла" глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц. Главной причиной этого он считает неподготовленность технических и медицинских служб министерства обороны.
"И после «бархатной» революции нет ответа, предприняты ли какие-либо шаги, которые позволят снизить число небоевых потерь, решение задач по обеспечению достойной медицинской службы и повышения технической безопасности. Дисциплина в армии – это краеугольный камень, но без обеспечения соответствующих механизмов эффекта не будет", - пояснил Сакунц.
"Внутренние вопросы остаются основными проблемами. После «бархатной» революции в оборонном ведомстве изменился только его глава. Иных изменений мы пока еще не видим", - констатировала глава общественной организации "Журналисты за права человека", правозащитница Жанна Алексанян.
Главной причиной небоевых потерь она считает безнаказанность высшего офицерского состава. "Нет последовательности действий армейского руководства, стимулирующих снижение и предотвращение инцидентов. К примеру, есть воинская часть, в которой зафиксировано три-четыре случая, но ее командир не привлечен к какой-либо ответственности. В делах, связанных с убийствами, наказывают лишь виновника, но никогда не командный офицерский состав", - пояснила правозащитница.