Трамп объяснил распад СССР

Президент США Дональд Трамп связал распад СССР с участием советских войск в войне в Афганистане. Заявление Трампа транслировали американские телекомпании.

"Россия была Советским Союзом. Афганистан сделал из него Россию, потому что СССР обанкротился из-за боевых действий в Афганистане", — сказал Трамп.

СССР ввёл войска в Афганистан в 1979 году, в 1989-м последние подразделения советских вооружённых сил покинули территорию страны. СССР прекратил своё существование в 1991 году.