Запущенная Китаем межпланетная станция "Чанъэ-4" совершила успешную посадку на обратной стороне Луны. Об этом сообщает китайская государственная телекомпания CCTV.

Аппарат сел на поверхность в 02:26 по Гринвичу.

Станция "Чанъэ-4" была запущена в начале декабря 2018 года. Это первая в истории человечества посадка космического аппарата на обратную сторону естественного спутника нашей планеты. Миссия включает в себя радиоастрономические наблюдения, а также исследование структуры и состава лунной поверхности.

Чанъэ - имя китайской мифической богини, живущей на Луне. В рамках миссии "Чанъэ-3" космический зонд без экипажа совершил посадку на Луну в 2013 году. Китай планирует отправить свою первую пилотируемую миссию на Луну в ближайшее десятилетие.