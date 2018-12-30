Трамп: Сирия для США давно потеряна

На заседании кабинета министров в Белом доме президент США Дональд Трамп прокомментировал свое решение о выводе американского воинского контингента из Сирии, сообщает NEWSru.co.il.

По словам Трампа, США хотят защитить курдов, однако он не сделал никаких заявлений о том, как Вашингтон будет решать этот вопрос.

Говоря о графике вывода американских войск из Сирии, Трамп опроверг сообщения о том, что это будет осуществлено в течение четырех месяцев.

При этом американский лидер заявил, что США нечего делать в Сирии, отметив, что эта страна "давно потеряна", "там только песок и смерть".

Американский президент признал, что иранцы в настоящее время могут творить в Сирии "что хотят". Он также сообщил, что будет рад переговорам с Тегераном, но выразил мнение, что иранцы к таким переговорам пока не готовы.