Автомобиль въехал в остановку с людьми в Ереване, пострадали четыре человека, в том числе двое детей, сообщили сегодня утром в пресс-службе МЧС Армении, передает РИА Новости.

Инцидент произошел поздно вечером в среду в столичном квартале Нарекаци на окраине города.

BMW выехал с проезжей части, врезался в остановочный павильон и перевернул его. Пострадали находившиеся на остановке четыре человека, в том числе дети 2010 и 2007 года рождения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, пострадавшие доставлены в медицинский центр святого Григория Просветителя. Состояние их здоровья оценивается как средней тяжести.

В ведомстве уточнили, что личность водителя установить пока не удалось.