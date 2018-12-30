Ильхам Алиев на открытии объекта Госкомимущества Фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня участие в открытии нового Пространства имущественных услуг Государственного комитета по вопросам имущества, сообщает АзерТАдж.

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