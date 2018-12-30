Туркменбаши назначил сына на новую должность

Сын президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова - Сердар, перестал быть замминистра иностранных дел и стал заместителем хякима Ахалского велаята, сообщает сайт TDH со ссылкой на соответствующий приказ главы туркменского государства.

Ахалский велаят – бывшая Ашхабадская область, ее центром сначала был Ашхабад, затем столицу вывели в отдельную административную единицу, а центром велаята стал город Аннау (Бугдайлы).

По замыслу Гурбангулы Бердымухамедова, в указанной области будет построен новый административный центр, который «должен стать не менее впечатляющим по своей архитектуре», чем Ашхабад, и условия жизни в котором должны «не уступать стандартам, принятым в столице».

Сердар Бердымухамедов родился в 1981 году. Учился в Москве и Женеве. В 2016 году был впервые избран депутатом Меджлиса (парламента Туркменистана), во второй раз получил депутатский мандат в 2018 году. Заместителем министра иностранных дел Сердар Бердымухамедов был назначен весной 2018 года.