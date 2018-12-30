Рубль обвалился к доллару

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2,35%, до 71,45 рублей за единицу американской валюты. Об этом свидетельствуют данные биржи, передает ТАСС.

В последний раз курс доллара был выше 71 рубля 16 марта 2016 года.

При этом курс евро к рублю на Мосбирже снизился на 1,33%, до 78,96 рубля.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов в четверг снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,6%, составив 2355,1 пункта.

Индекс РТС вырос на 0,1% и достиг отметки в 1068,15 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.