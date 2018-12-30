В одном из отелей турецкого города Ялова покончил с собой 30-летний гражданин Азербайджана Г.Гусейнов.

По информации турецких СМИ, Гусейнов вначале вскрыл себе вены, а потом выбросился с балкона третьего этажа.

Мужчина упал прямо на торговца донерями, который в этот момент проходил мимо отеля. Прохожие попытались помочь мужчине и вызвали скорую помощь, но, несмотря на помощь врачей, он скончался в больнице.

Причины самоубийства не известны. Однако сообщается, что мужчина ранее был судим.

В комментариях журналистам мэр города Ялова Муамер Эрол заявил, что перед тем как вскрыть себе вены мужчина закрылся в номере своего отеля. Никаких следов взлома и проникновения в его номер не было.

Момент самоубийства 30-летнего Гусейнова также попал на камеры видеонаблюдения.