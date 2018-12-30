Посол Северной Кореи попросил убежища у Италии
Посол Северной Кореи в Италии Чо Сон Гиль совершил вместе с семьей побег и попросил политического убежища у властей одной из западных стран. Об этом сообщают южнокорейские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах, передает NEWSru.co.il.
Отмечается, что побег был совершен еще в ноябре прошлого года.
Официальный Сеул пока не подтверждает эту информацию.
Сообщается, что дипломат и его семья находятся под защитой итальянских властей.
48-летний Чо Сон Гиль фактически руководил работой посольства, после того как Италия выслала в 2017 году посла КНДР Мун Чон Нама.