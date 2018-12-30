Банк Республика запускает кампанию «Расходы делим пополам»!

Процесс выдачи зарплаты сотрудникам занимает много времени, приносит лишние траты и создает вам кучу проблем? Необходимо решать вопросы, связанные с инкассацией, сбережением и хранением наличных денег? Для решения этих задач спешите подключиться к зарплатному проекту Банка Республика.

В связи с этим Банк Республика, уделяющий особое внимание корпоративному банкингу, запускает новую кампанию по зарплатному проекту под названием «Расходы делим пополам», в рамках которого клиенты смогут получить дополнительные преимущества и выгоды.

Согласно условиям кампании, которая продлится до 31 марта 2019 года, подключившиеся к зарплатному проекту Банка Республика получат 50%-ю СКИДКУ на все операционные комиссии в течение трех месяцев.

В течение трех месяцев юридические лица смогут получить 50%-ю скидку на следующие услуги и продукты:

• переводы внутри страны;

• переводы за границу во всех валютах;

• обналичивание со счета по всем валютам;

• комиссия за фонд заработной платы;

• составление платежных документов по запросу клиентов;

• плата за оборот POS-терминала;

• услуга электронной коммерции (E-commerce);

• выдача справок;

• выдача чековых книжек;

• другие транзакционные услуги.

Кроме того, клиентам, которые впервые открывают счет в банке, в рамках кампании будет бесплатно предоставлено: открытие счета, зарплатные карты (на пять лет), бизнес-карты, интернет-банкинг, управление счетами и юридические услуги (юридическая поддержка по вопросам, связанным с зарплатным проектом).

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.