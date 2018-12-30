Банк Республика запускает кампанию «Расходы делим пополам»!
Процесс выдачи зарплаты сотрудникам занимает много времени, приносит лишние траты и создает вам кучу проблем? Необходимо решать вопросы, связанные с инкассацией, сбережением и хранением наличных денег? Для решения этих задач спешите подключиться к зарплатному проекту Банка Республика.
В связи с этим Банк Республика, уделяющий особое внимание корпоративному банкингу, запускает новую кампанию по зарплатному проекту под названием «Расходы делим пополам», в рамках которого клиенты смогут получить дополнительные преимущества и выгоды.
Согласно условиям кампании, которая продлится до 31 марта 2019 года, подключившиеся к зарплатному проекту Банка Республика получат 50%-ю СКИДКУ на все операционные комиссии в течение трех месяцев.
В течение трех месяцев юридические лица смогут получить 50%-ю скидку на следующие услуги и продукты:
• переводы внутри страны;
• переводы за границу во всех валютах;
• обналичивание со счета по всем валютам;
• комиссия за фонд заработной платы;
• составление платежных документов по запросу клиентов;
• плата за оборот POS-терминала;
• услуга электронной коммерции (E-commerce);
• выдача справок;
• выдача чековых книжек;
• другие транзакционные услуги.
Кроме того, клиентам, которые впервые открывают счет в банке, в рамках кампании будет бесплатно предоставлено: открытие счета, зарплатные карты (на пять лет), бизнес-карты, интернет-банкинг, управление счетами и юридические услуги (юридическая поддержка по вопросам, связанным с зарплатным проектом).
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.