Пилот «Формулы-1»: «Больше всего мне нравится гонка в Баку»

«В прошлом году я был на всех Гран-при, но больше всего мне понравилась гонка в Баку, - цитируют Кубицу польские СМИ. – Для этого есть две причины. Во-первых, это городская трасса, и я всегда был поклонником гонок по улицам города. Вторая же причина в том, что в Баку много торможений, а это моя сильная сторона.

Но возвращение в «Формулу-1» будет непростым делом. Передо мной стоит одна из самых больших и трудных задач в моей карьере. Но это то, к чему я стремился.

Предыдущий сезон был для «Уильямса» непростым. Однако правила меняются, и это может позволить нам вновь конкурировать. Не то чтобы мы внезапно станем лучшей командой, но мы будем усердно работать, чтобы улучшить болид.

Моя цель, возможно, даже сложнее, чем возвращение в «Формулу-1». Моя цель - остаться в «Ф-1». Конкуренция велика. Здесь собраны 20 лучших гонщиков мира. Так что это будет непростой задачей, особенно после такого длительного перерыва. Болид будет очень важен. Если нам удастся улучшить его, достичь цели будет проще».