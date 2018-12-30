Пилот «Формулы-1»: «Больше всего мне нравится гонка в Баку»
Польский пилот команды «Уильямс» Роберт Кубица, который возвращается в «Формулу-1» после 8-летнего перерыва, с нетерпением ждет выступления на Гран-при Азербайджана.
«В прошлом году я был на всех Гран-при, но больше всего мне понравилась гонка в Баку, - цитируют Кубицу польские СМИ. – Для этого есть две причины. Во-первых, это городская трасса, и я всегда был поклонником гонок по улицам города. Вторая же причина в том, что в Баку много торможений, а это моя сильная сторона.
Но возвращение в «Формулу-1» будет непростым делом. Передо мной стоит одна из самых больших и трудных задач в моей карьере. Но это то, к чему я стремился.
Предыдущий сезон был для «Уильямса» непростым. Однако правила меняются, и это может позволить нам вновь конкурировать. Не то чтобы мы внезапно станем лучшей командой, но мы будем усердно работать, чтобы улучшить болид.
Моя цель, возможно, даже сложнее, чем возвращение в «Формулу-1». Моя цель - остаться в «Ф-1». Конкуренция велика. Здесь собраны 20 лучших гонщиков мира. Так что это будет непростой задачей, особенно после такого длительного перерыва. Болид будет очень важен. Если нам удастся улучшить его, достичь цели будет проще».
Возвращение Кубицы в «Формулу-1» после жуткой аварии на итальянском ралли Ronde di Andora в феврале 2011 года было очень тяжелым. Еще каких-то пару лет назад казалось, что его время безвозвратно ушло, да и подвижность травмированной правой руки не восстановилась до конца. Но Роберт не сдался. Ни вежливый отказ «Рено» после тестов в середине 2017-го, ни проигрыш в борьбе за место в «Уильямс» на сезон-2018 не остановили и не сломили поляка. Спустя год Кубица все же получил вожделенный контракт боевого пилота и 17 марта в австралийском Альберт-Парке вернется на стартовое поле впервые с Гран-при Абу-Даби-2010.
Срок долгий, но отнюдь не рекордный: голландец Ян Ламмерс в 1992 году возвратился в «Большие призы» спустя 9 лет 9 месяцев и 23 дня после предыдущей гонки. Итальянец Лука Бадоер не стартовал в Гран-при 9 лет, 9 месяцев и 20 дней. Так что Кубица со своими 8 годами, 4 месяцами и 3 днями будет в этом списке третьим, напоминает издание «Авторевю».
К сожалению, в истории еще не было положительных примеров успешного возвращения после такой долгой паузы в карьере. Если взглянуть на статистику, то после трех-четырех лет перерыва у пилотов уже мало что получалось - даже у Михаэля Шумахера.
Нарушит ли Кубица эту не очень радостную статистику? Вопросов и сомнений — вагон и маленькая тележка. В первую очередь это касается физических ограничений, ведь сам поляк признает, что задействует лишь на 30 процентов правую руку при пилотировании. Добавьте к этому глубочайший кризис в команде «Уильямс» и наличие молодого талантливого напарника Джорджа Рассела под боком. Даже одного из этих факторов было бы достаточно, чтобы поставить под сомнение перспективы, а тут все и сразу. Поэтому, если провалит Кубица свое возвращение, никто не удивится и на раскритикует его. А если Роберт свернет горы вопреки всем сомнениям, то что же, честь ему и хвала!