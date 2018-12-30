Армению назвали одной из беднейших стран ООН

Генеральная Ассамблея ООН распределила расходы Организации на ближайшие три года. Служба новостей ООН сообщила о новой шкале взносов стран - участниц Организации в ее бюджет.

В соответствии с принятым решением, США по-прежнему будут оплачивать возможный максимум — 22 процента всех расходов ООН. Впервые за многие десятилетия Китай опередил Японию и стал вторым самым крупным плательщиком в регулярный бюджет ООН. Пекин будет покрывать более 12 процентов всего регулярного бюджета ООН.

Каждой стране предписано выплачивать определенную долю от общих расходов Организации, при этом для крупнейших стран установлено ограничение в 22% максимум, для беднейших – в 0,01% максимум.

В число крупнейших спонсоров вошли Япония (8,564%), Германия (7%) и Франция (4,427%).

Россия на восьмом месте по доле бюджета ООН с 2,405%.

Среди стран постсоветского пространства наибольшая нагрузка также приходится на Казахстан – 0,187%, все остальные платят менее 0,1%.

Азербайджан будет обязан обеспечить 0,049% бюджета ООН, Грузия – 0,008%, Армения – 0,007%. Таким образом, Грузия и Армения отнесены к числу беднейших стран ООН.