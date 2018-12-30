Два резонансных убийства в Азербайджане

Два убийства произошли в первые дни нового года в Азербайджане.

Согласно информации, 2 января в поселке Гобу Апшеронского района находившийся в гостях у своего брата Эльчина Мамедова Рафик Мамедов на почве конфликта ударил тупым предметом по голове его супругу Агиду Мамедову.

По сообщению пресс-службы МВД, женщина скончалась на месте происшествия.

В результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры, Р.Мамедов был задержан.

Еще одно убийство произошло в Джалилабаде.

Как сообщает Report, накануне вечером житель села Учтепе 26-летний Хикмет Садыгов убил свою сестру 31-летнюю Арзу Джафарову.

Согласно информации, так как супруг А.Джафаровой отбывает срок в тюрьме, она проживала в родительском доме. Заметив, что сестра переговаривается с кем-то по телефону, Х.Садыгов поинтересовался, с кем она общается. Не ответив брату, А.Джафарова выключила телефон. На этой почве между братом и сестрой произошел спор, в результате которого Х.Садыгов нанес Арзу смертельные ножевые ранения. Совершив убийство, он сдался полиции.

В связи с произошедшим Джалилабадской районной прокуратурой проводится расследование.