Синоптики о погоде на завтра
В пятницу в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако ночью местами возможен моросящий дождь. Утром слабый туман. Северо-западный ветер днем перейдет во временами усиливающийся юго-западный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Ночью температура воздуха в Баку и на полуострове составит 2-4, днем 8-10 градусов тепла.
Атмосферное давление снизится с 766 мм до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 60-65%.
В районах Азербайджана также преимущественно без осадков. Местами туман. Днем скорость западного ветра усилится.
Ночью температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 9-14 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, с вечера 4 января по утренние часы 5 января на Апшероне ожидается временами усиливающийся южный ветер, что может неблагоприятно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.