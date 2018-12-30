Сенат утвердил нового посла США в Азербайджане

Сенат США утвердил Эрла Литценбергера новым послом в Азербайджане. Решение было принято за несколько часов до закрытия 115-й сессии Конгресса, сообщает Turan.

Накануне вечером Сенат провел голосования по 23 кандидатам в послы. Утверждение Сената означает, что Литценбергер - карьерный сотрудник высшей дипломатической службы в ранге министра-советника - в ближайшие дни направится в Баку. Он займет пост посла, остававшийся вакантным после того, как его покинул Роберт Секута.

Последним местом работы Литценбергера в Госдепе была должность старшего советника в Бюро по военно-политическим вопросам. На эту должность, которая позволяла ему руководить всеми аспектами деятельности Бюро, Эрл Литценбергер был назначен в январе 2018 года. В случае отсутствия первого заместителя госсекретаря его обязанности выполнял Эрл Литценбергер.

В октябре прошлого года Литценбергер заявил сенаторам, что, на его взгляд, интеграция Азербайджана с Западом «может и должна выходить за рамки энергетических трубопроводов, экспорта и сотрудничества в области безопасности».

Э.Литценбергер в различное время занимал должность старшего научного сотрудника в немецком Фонде Маршалла, заместителя начальника миссии США в НАТО, заместителя старшего гражданского представителя НАТО в Афганистане, заместителя начальника миссии в посольстве США в Сербии и заместителя начальника миссии посольства США в Кыргызстане. Владеет французским, русским, сербским и болгарским языками.