В Саудовской Аравии начался суд над убийцами журналиста Хашкаджи

В Саудовской Аравии заявили о начале судебного процесса по делу об убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление генпрокуратуры королевства.

Согласно информации, на первом заседании перед судом предстанут 11 человек, обвиняемые в причастности к убийству журналиста, для пяти из них обвинение потребовало смертной казни.

Напомним, что Хашкаджи был убит 2 октября на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, куда он пришел, чтобы получить свидетельство о разводе. Первоначально королевство отвергало обвинения, однако затем было вынуждено признать, что речь идет об убийстве.

Прокуратура королевства заявляет, что приказ об убийстве Хашкаджи был отдан экс-заместителем директора саудовской разведки.

Турция неоднократно требовала от Саудовской Аравии выдать подозреваемых, утверждая, что местом убийства стал Стамбул. Однако власти королевства сообщили, что не выдадут своих подданных и будут судить их самостоятельно.