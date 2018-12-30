В Турции зверски убита еще одна азербайджанка

Согласно информации, накануне вечером между 24-летней Джаббаровой и ее любовником Халилом А. (также 24 года) произошел конфликт, когда они возвращались к себе домой в поселок Гёлхисар. Словесная перепалка вскоре перешла в драку, в результате Халил А. нанес Джаббаровой 55 ударов ножом.

Свидетель конфликта, таксист Али Т., вызвал скорую помощь, однако жизнь Джаббаровой спасти не удалось. Тело Г.Джаббаровой передано в Анатолийский городской отдел объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии Минздрава.

Подозреваемый в совершении убийства Халил А. задержан, проводится расследование.

Отметим, что гражданки Азербайджана довольно часто фигурируют в уголовных делах в Турции. Направляющихся с целью проституции в эту страну женщин либо убивают любовники, либо же во время полицейского рейда задерживают и депортируют на родину.