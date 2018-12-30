США сообщили Турции детали соглашения о поставках Patriot

Делегация США в ходе переговоров с турецкими официальными лицами в Анкаре представила свое предложение по продаже Турции зенитных ракетных комплексов Patriot, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на источники.

Согласно информации, американская делегация прибыла сегодня в Анкару, чтобы обсудить с турецкими коллегами ряд вопросов, главным из которых, как сообщает CNN Turk, должна стать совместная борьба с организацией фетхуллахистов (FETO).

В Турции это движение обвиняют в подготовке попытки госпереворота в июле 2016 года, в ходе которой погибли не менее 250 человек.

От турецкой стороны в переговорах участвуют представители Управления оборонной промышленности, МИД и Министерства национальной обороны. В ходе диалога Вашингтон представил предложение по продаже ЗРК Patriot, однако другие детали агентство не приводит.

18 декабря стало известно, что американская администрация приняла решение продать Турции ЗРК Patriot на сумму $3,5 млрд. Продажа Турции Patriot никак не скажется на договоренности Москвы и Анкары о поставках С-400, заявил на следующий день журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.