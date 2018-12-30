В Баку ограбили следователя прокуратуры

В первый день нового года в Баку на территории Международного автовокзального комплекса грабитель напал на жительницу столицы, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на Управление полиции Бинагадинского района.

Согласно информации, злоумышленник отнял у 28-летней Туран Мирзоевой, которая работает следователем в прокуратуре Наримановского района, сумку, в которой находились 2 550 манатов и банковская карта с одной тысячей манатов на счету.

Однако далеко убежать ему не удалось. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники 40-го отделения полиции задержали подозреваемого в грабеже безработного жителя Гянджи 36-летнего Садига Гулиева.

Отмечается, что задержанный ранее судимостей не имел. Возбуждено уголовное дело.