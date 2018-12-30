В Армении новые страхи: «Весной начнется новая война с Азербайджаном»
Все идет к тому, что, скорей всего, весной или летом, когда погодные условия позволят, Баку начнет полномасштабную войну в Нагорном Карабахе. Подобную обеспокоенность в интервью «Новости Армения» выразил военный эксперт Ван Амбарцумян.
По его словам, с апреля прошлого года Вооруженные силы Азербайджана стягивали сухопутные силы к линии фронта.
«Все время поступали сообщения о том, что Вооруженные силы Азербайджана стягивали к границе сухопутную военную технику, начиная с буксируемой ствольной артиллерии, самоходной ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, боевых машины пехоты, бронетранспортеров, и заканчивая основными боевыми танками. Стянуто огромное количество сил. Эти войска по сей день не убраны с позиций. То есть с передовой они так и не были возвращены на места постоянной дислокации», - подчеркнул Амбарцумян.
При этом он отметил, что недавно поступили сообщения о том, что с границы с Тавушской областью Армении ВС Азербайджана сняли с боевого дежурства 707-ю бригаду, а вместо нее подтянули войска погранично-постовой службы. Сама же 707-я бригада, со слов эксперта, была переброшена в сторону Карабаха, для укрепления наступательного потенциала ВС Азербайджана в этом направлении.
«По своей мощи и вооружению войска погранично-постовой службы Азербайджана напоминают маленькое министерство обороны, так сказать армия в армии», - пояснил эксперт, добавив, что данный вид войск не имеет на вооружении наступательной военной техники и располагает, в основном, техникой оборонительного характера.
Амбарцумян также напомнил заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что «2019 год станет переломным в вопросе карабахского урегулирования». Он также напомнил, что такого же рода заявления делались и министром иностранных дел Азербайджана.
«Я думаю, что серьезное обострение, скорей всего, начнется под конец лета будущего года. Зимой воевать нелегко. Вся техника работает на дизельном топливе. Топливо вынуждены зимой подогревать, как минимум, два раза в день… Зимой могут быть какие-то мелкие обострения в виде диверсионно-разведывательных операций, активизации снайперских групп и так далее», - резюмировал эксперт.