В Армении новые страхи: «Весной начнется новая война с Азербайджаном»

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Все идет к тому, что, скорей всего, весной или летом, когда погодные условия позволят, Баку начнет полномасштабную войну в Нагорном Карабахе. Подобную обеспокоенность в интервью «Новости Армения» выразил военный эксперт Ван Амбарцумян.

По его словам, с апреля прошлого года Вооруженные силы Азербайджана стягивали сухопутные силы к линии фронта. «Все время поступали сообщения о том, что Вооруженные силы Азербайджана стягивали к границе сухопутную военную технику, начиная с буксируемой ствольной артиллерии, самоходной ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, боевых машины пехоты, бронетранспортеров, и заканчивая основными боевыми танками. Стянуто огромное количество сил. Эти войска по сей день не убраны с позиций. То есть с передовой они так и не были возвращены на места постоянной дислокации», - подчеркнул Амбарцумян.

При этом он отметил, что недавно поступили сообщения о том, что с границы с Тавушской областью Армении ВС Азербайджана сняли с боевого дежурства 707-ю бригаду, а вместо нее подтянули войска погранично-постовой службы. Сама же 707-я бригада, со слов эксперта, была переброшена в сторону Карабаха, для укрепления наступательного потенциала ВС Азербайджана в этом направлении. «По своей мощи и вооружению войска погранично-постовой службы Азербайджана напоминают маленькое министерство обороны, так сказать армия в армии», - пояснил эксперт, добавив, что данный вид войск не имеет на вооружении наступательной военной техники и располагает, в основном, техникой оборонительного характера.