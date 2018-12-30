Во Франции задержали одного из лидеров «желтых жилетов»

Один из лидеров движения «желтые жилеты» Эрик Друэ задержан в Париже за несогласованную акцию, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на штаб полиции.

По данным агентства, Друэ был задержан накануне вечером в среду на площади Согласия.

Представитель движения, по словам адвоката, решил присоединиться к группе «жилетов», когда увидел их в центре города. Вместе с ним задержали еще несколько сторонников.

Акции «желтых жилетов» начались из-за повышения во Франции цен на бензин, но позднее к протестующим присоединились недовольные политикой правительства в целом. В ответ власти согласились повысить минимальную ежемесячную зарплату на €100, освободить от сборов пенсионеров, которые получают менее €2 тыс., отменить налог на доход, полученный в сверхурочные часы, и предложить владельцам предприятий выплачивать «13-ю зарплату». Однако акции протеста продолжились.