В Украине убили двух турецких студенток

В одной из квартир в Харькове найдены тела двух студенток из Турции в возрасте 20 и 22 лет с признаками насильственной смерти, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает информагентство RNS.

«Студентки с 31 декабря 2018 года не отвечают на телефонные звонки. Прибыв на место происшествия, в съемной квартире сотрудники полиции обнаружили тела двух женщин 20 и 22 лет без признаков жизни», — говорится в сообщении.

Издание «Факты» пишет, что утром 3 января в Киевский отдел полиции обратился 19-летний студент из Турции. Он попросил установить местонахождение двух его сокурсниц, которые уже третий день не отвечали на звонки. Сотрудники полиции выехали по адресу, где проживали девушки. Но когда смогли войти в квартиру, обнаружили лишь их тела с признаками насильственной смерти.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.115 УК Украины — умышленное убийство.