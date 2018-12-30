Ильхам Алиев поздравил христиан с Рождеством

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана с Рождеством, сообщает АзерТАдж.

«Уважаемые соотечественники! Сердечно поздравляю вас и всю православную христианскую общину Азербайджана со священным праздником Рождества, передаю каждому из вас самые добрые пожелания», - говорится в тексте поздравления.

В поздравлении также отмечается, что в Азербайджане, превратившейся в современном мире в один из адресов мультикультурализма, образцовое общество, в котором прогрессивные общественные ценности принимаются как норма демократического сосуществования.

«Православие является крупнейшей по численности христианской конфессией в Азербайджане, где представители различных религий и национальностей исторически живут в условиях мира и благополучия как единая семья.

Хочу отметить, что православная христианская община, внося свой достойный вклад в межнациональные и межрелигиозные отношения, принимает тесное участие в большом процессе развития и строительстве гражданского общества в Азербайджане.

Верю, что православная христианская община и впредь будет делать все возможное для еще большего укрепления нашего общего дома - Азербайджана", - говорится в тексте поздравления.

Глава Азербайджанского государства отметил, что праздник Рождества, олицетворяющий обновление, согласие и благополучие, ежегодно торжественно и с большим воодушевлением отмечается в Азербайджане.

«Еще раз искренне поздравляю вас по случаю этого светлого праздника, желаю вашим семьям счастья, изобилия и достатка», - говорится в поздравлении.