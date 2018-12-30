Клиника Лейлы Шихлинской будет продолжать свою деятельность под управлением компании Referans Qrup. Об этом haqqin.az сообщил источник в клинике.

По его словам, в клинике был организован новогодний праздник, в котором приняли участие Лейла Шихлинская и главный врач Самира Тагиева. После окончания праздника собравшимся сообщили о переходе клиники под управление компании Referans Qrup.