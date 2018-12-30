Клиника Лейлы Шихлинской перешла к Referans Qrup обновлено 21:06

Клиника Лейлы Шихлинской будет продолжать свою деятельность под управлением компании Referans Qrup. Об этом haqqin.az сообщил источник в клинике.

По его словам, в клинике был организован новогодний праздник, в котором приняли участие Лейла Шихлинская и главный врач Самира Тагиева. После окончания праздника собравшимся сообщили о переходе клиники под управление компании Referans Qrup.

*  *  * 18:47

Лейла Шихлинская продала свою одноименную клинику в Баку, сообщает издание Qafqazinfo.

Данную информацию haqqin.az подтвердили и сотрудники клиники Лейлы Шихлинской.

«Нам сообщили о смене руководства клиники. Но все врачи и коллектив останутся работать на своих должностях», - заявил один из сотрудников клиники.

В то же время в пресс-службе Минналогов корреспонденту haqqin.az обещали уточнить информацию о том, есть ли соответствующие изменения в реестре налогоплательщиков, добавив при этом, что имена учредителей являются коммерческой тайной и огласке не подлежат.

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