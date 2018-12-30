Прокуратура о резонансном убийстве в Джалилабаде

Возбуждено уголовное дело в связи с произошедшим накануне убийством в Джалилабаде, сообщили haqqin.az в Джалилабадской районной прокуратуре.

Согласно информации, на основании поступившей в районную прокуратуру информации об умышленном убийстве Джафаровой Арзу Рафет гызы в селе Учтепе сотрудники прокуратуры и отделения полиции в присутствии судмедэкспертов произвели осмотр тела и места происшествия и произвели другие необходимые процессуальные действия.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 120.1 (умышленное убийство) УК и назначены соответствующие экспертизы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудников полиции и прокуратуры Садыгов Хикмет Рафет оглу был привлечен к следствию в качестве подозреваемого лица в убийстве сестры А.Джафаровой.

Следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.