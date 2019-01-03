В ДТП в Сальяне попали местные чиновники, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.

Так, погибший в ДТП Сеидабдулла Агаларов был бухгалтером представительства исполнительной власти района в селе Гарагашлы, а получивший травмы Турал Тарывердиев – заместителем главы представительства исполнительной власти района в селе.

* * * 20:04

Сегодня вечером в Сальянском районе автомобиль BMW (10 MT 211), управляемый жителем города 27-летним Сеидабдуллой Агаларовым, потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком марки КаМАЗ, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.

Согласно информации, в результате столкновения С.Агаларов скончался на месте, а пассажир его автомобиля 33-летний Турал Тарывердиев получил травмы различной степени тяжести. Раненый был доставлен в Центральную больницу района.

По факту ДТП начат проверка.