Прокуратура об убийстве женщины на Апшероне
Возбуждено уголовное дело в отношении Рафика Мамедова, убившего в Апшеронском районе жену брата, сообщили haqqin.az в Апшеронской районной прокуратуре.
Согласно информации, 2 января в доме в селе Тезекенд поселка Гобу Апшеронского района было обнаружено тело местной жительницы Мамедовой Агиды Мирзакиши гызы с признаками насильственной смерти.
По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 120.1 (умышленное убийство) УК.
Были получены показания свидетелей, назначены соответствующие экспертизы, в том числе судмедэкспертиза, комплексная судебно-криминалистическая и биологическая экспертизы, проведены другие необходимые следственные действия.
В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции и прокуратуры было установлено, что 2 января в 16 часов житель Баку Мамедов Рафик Гасанович ударил тупым предметом по голове супругу брата. Мужчина привлечен к следствию в качестве подозреваемого лица.
Необходимые следственные мероприятия продолжаются.