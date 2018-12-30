Пожар в Баку: эвакуированы 20 человек

В Баку в многоэтажном жилом здании произошел пожар, сообщает сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации, пожар произошел на 6-м этаже здания в Бинагадинском районе.

В результате пожара на площади 16 кв.метров в двухкомнатной квартире общей площадью 85 кв.метров вышли из строя бытовое оборудование и газовый счетчик, а на площади 6 кв. метров повреждена отделка стен в прихожей.

Пожарные эвакуировали 20 человек, никто не пострадал. Остальную часть квартиры удалось уберечь от огня.

Пожар потушен.