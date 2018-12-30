Нефть снова дорожает

Цены на нефть обеих эталонных марок сегодня перешли к росту на сообщениях о самом значительном снижении добычи в странах ОПЕК за два года.

Однако слабые данные о перерабатывающей промышленности США и сигналы о дальнейшем торможении роста китайской экономики привели к возобновлению снижения для североамериканской нефти.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени увеличилась на $0,15 (0,27%), до $55,06 за баррель. Ранее в ходе торгов Brent поднималась до $56,30 за баррель.

Контракты на нефть WTI с поставкой в феврале на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подешевели на $0,15 (0,32%) - до $46,39 за баррель.