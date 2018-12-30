Стена четырехэтажного здания частично обрушилась в Новочеркасске, из него эвакуированы 15 человек, пострадавших нет, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области. Как уточнили ТАСС в администрации города, в здании размещались офисы и боулинг-центр.

"В 18:50 3 января по адресу город Новочеркасск, улица Буденовская, 156, произошло обрушение части стены административного здания. Здание четырехэтажное, нежилое. Часть здания, где произошло обрушение, не эксплуатировалась. Площадь обрушения составила около 60 кв. м", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации города, здание переделано под развлекательный и офисный центр. "На первом этаже его находилось отделение "Сбербанка", которое не работает более 1,5 лет. Рядом с обрушившейся частью находится действующий боулинг-клуб. Эта часть здания не пострадала, все люди из боулинга были быстро эвакуированы, никто из них не пострадал", - добавили в пресс-службе.

Здание принадлежит ОАО "Магнит", уточнили в пресс-службе.

4 января здание обследуют с помощью комплекса "Стрела-П". О результатах проведенной экспертизы будет сообщено дополнительно.