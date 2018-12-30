Криштиану Роналду – лучший футболист года По версии Globe Soccer Awards

Отдел спорта

Сегодня в Дубае прошла церемония награждения по версии Globe Soccer Awards.

Лучшим футболистом года был назван португалец Криштиану Роналду.

Бразилец Роналдо, француз Блез Матюиди, хорват Звонимир Бобан и аравиец Сами Аль Джабер получили награды за лучшую игровую карьеру.

Лучший тренер года – наставник чемпионов мира – сборной Франции – Дидье Дешам.

Лучший агент года – португалец Жорже Мендеш, занимающийся делами Криштиану Роналду.

Лучший спортивный директор – Фабио Паратичи («Ювентус»).

Лучший клуб года – мадридский «Атлетико».

Лучшая тренерская карьера – итальянец Фабио Капелло.

Лучший арабский рефери – Мохаммед Абдулла.

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