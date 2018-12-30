Криштиану Роналду – лучший футболист года По версии Globe Soccer Awards
Сегодня в Дубае прошла церемония награждения по версии Globe Soccer Awards.
Лучшим футболистом года был назван португалец Криштиану Роналду.
Бразилец Роналдо, француз Блез Матюиди, хорват Звонимир Бобан и аравиец Сами Аль Джабер получили награды за лучшую игровую карьеру.
Лучший тренер года – наставник чемпионов мира – сборной Франции – Дидье Дешам.
Лучший агент года – португалец Жорже Мендеш, занимающийся делами Криштиану Роналду.
Лучший спортивный директор – Фабио Паратичи («Ювентус»).
Лучший клуб года – мадридский «Атлетико».
Лучшая тренерская карьера – итальянец Фабио Капелло.
Лучший арабский рефери – Мохаммед Абдулла.