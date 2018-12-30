Главой Пентагона может стать бывший сенатор-демократ

По их словам, представители и.о. главы администрации Белого дома Мика Малвейни и вице-президента Майка Пенса обратились к Уэббу с предложением возглавить Пентагон. В Белом доме же газете заявили, что представители Пенса не общались с экс-сенатором.

The New York Times отмечает схожесть взглядов Трампа и Уэбба: последний поддерживает решение вывести американские войска из Сирии и стремится более агрессивно противостоять Китаю. Экс-сенатор, как и действующий президент, критически относился к попыткам экс-лидера США Барака Обамы заключить ядерную сделку с Ираном в 2015 году.

Джим Уэбб родился в Миссури в 1946 году. Окончил Военно-морскую академию США, служил во Вьетнаме в морской пехоте. Был дважды ранен и награжден Военно-морским крестом. Во время президентства Рональда Рейгана занимал пост первого помощника министра обороны, в 1987 году стал министром Военно-морских сил США.