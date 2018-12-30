Глава ОБСЕ посетит Баку
Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак планирует в середине февраля посетить Азербайджан и Армению для обсуждения нагорно-карабахского урегулирования, сообщает Report со ссылкой на дипломатические источники.
Словакия с 1 января начала годичное председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В течение года председателем организации будет министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак. Свой первый визит в качестве председателя ОБСЕ он совершит в Украину. Основным приоритетом председательства Словакии в ОБСЕ будет урегулирование затяжных конфликтов в регионе и содействие в предотвращении конфликтов на пространстве организации.