В Unibank продолжается кредитная кампания начиная от 18%

Пусть и в 2019 году процентная ставка вашего кредита начнется от 18% годовых! Unibank продлил кредитную кампанию. До 15 января клиенты смогут оформить кредит начиная от 18% годовых. Вдобавок ко всему вы получите льготный период на два месяца и кредитную карту Albalı Plus в подарок.

Преимущества, которые вы получите, оформив кредит в Unibank:

- процентная ставка от 18% годовых;

- льготный период: 2 месяца;

- кредитная карта Albalı Plus в подарок;

- нет взноса за страхование;

- не требуется поручитель;

- клиент сам выбирает дату оплаты;

- сумма до 20 000 манатов;

- срок оплаты до 48 месяцев;

- минимальная ежемесячная оплата начинается от 19 манатов;

- процедура кредитования очень проста.

Вы можете подать заявку на получение кредита, не приходя в банк:

- написав на whatsapp 050 778 8117;

- позвонив в информационный центр 117;

- обратившись онлайн с помощью Unibank Mobile или с сайта unibank.az (http://go.unibank.az/2FcSiNh), или же обратившись в филиалы Unibank.

На сегодняшний день, являясь одним из ведущих банков страны, Unibank располагает широкой филиальной сетью как в столице, так и регионах. Филиалы Unibank функционируют в будние дни без обеденного перерыва с 09:00 до 17:00. Нижеследующие филиалы Unibank оказывают услуги клиентам и в субботу с 10.00 до 14.00:

Абшеронские филиалы: 15-й филиал (рядом с парком С.Вургуна); 13-й филиал (“Иншаатчилар”); “Нариманов”; “Аджеми”; “Нефтчиляр”; 10-й филиал (“Ахмедлы”); 17-й филиал ("Сахиль"); 19-й филиал (“Бакиханов”); “Мярдякан”, “Хырдалан”; “Сумгаит”.

Региональные филиалы: “Гянджа”; “Барда”; “Кяпяз”; “Мингячевир”; “Товуз”; “Губа”; ”Шамкир”; “Шеки”.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az, либо на официальные страницы банка в Фейсбук и Твиттер (www.facebook.com/unibank.az , https://twitter.com/unibank.az).

Unibank – банк для всех и каждого!