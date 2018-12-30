В Unibank продолжается кредитная кампания начиная от 18%
Пусть и в 2019 году процентная ставка вашего кредита начнется от 18% годовых! Unibank продлил кредитную кампанию. До 15 января клиенты смогут оформить кредит начиная от 18% годовых. Вдобавок ко всему вы получите льготный период на два месяца и кредитную карту Albalı Plus в подарок.
Преимущества, которые вы получите, оформив кредит в Unibank:
- процентная ставка от 18% годовых;
- льготный период: 2 месяца;
- кредитная карта Albalı Plus в подарок;
- нет взноса за страхование;
- не требуется поручитель;
- клиент сам выбирает дату оплаты;
- сумма до 20 000 манатов;
- срок оплаты до 48 месяцев;
- минимальная ежемесячная оплата начинается от 19 манатов;
- процедура кредитования очень проста.
Вы можете подать заявку на получение кредита, не приходя в банк:
- написав на whatsapp 050 778 8117;
- позвонив в информационный центр 117;
- обратившись онлайн с помощью Unibank Mobile или с сайта unibank.az (http://go.unibank.az/2FcSiNh), или же обратившись в филиалы Unibank.
На сегодняшний день, являясь одним из ведущих банков страны, Unibank располагает широкой филиальной сетью как в столице, так и регионах. Филиалы Unibank функционируют в будние дни без обеденного перерыва с 09:00 до 17:00. Нижеследующие филиалы Unibank оказывают услуги клиентам и в субботу с 10.00 до 14.00:
Абшеронские филиалы: 15-й филиал (рядом с парком С.Вургуна); 13-й филиал (“Иншаатчилар”); “Нариманов”; “Аджеми”; “Нефтчиляр”; 10-й филиал (“Ахмедлы”); 17-й филиал ("Сахиль"); 19-й филиал (“Бакиханов”); “Мярдякан”, “Хырдалан”; “Сумгаит”.
Региональные филиалы: “Гянджа”; “Барда”; “Кяпяз”; “Мингячевир”; “Товуз”; “Губа”; ”Шамкир”; “Шеки”.
За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az, либо на официальные страницы банка в Фейсбук и Твиттер (www.facebook.com/unibank.az , https://twitter.com/unibank.az).
Unibank – банк для всех и каждого!