Минобразования пожаловалось на попытки «устроить шоу»

Как сообщили журналистам в Минобразования, основной целью организации и проведения конкурса "Талантливый учитель для талантливого ученика" является выявление учителей, которые будут способствовать тому, чтобы учащиеся достигали более высоких результатов на международных предметных олимпиадах, привлечь их к процессу подготовки к олимпиаде.

"Однако, к сожалению, порой есть люди, которые не смотрят на ситуацию объективно и неопределенными комментариями хотят устроить шоу. Согласно исследованиям, проведенным в ведущих странах мира, особо одаренные ученики составляют 2% от всего числа учащихся. Задания, представленные на конкурсе для выявления учителей, которые будут работать с такими учащимися, охватывали довольно специфическую сферу. Поэтому попытка оценивать учителей по какому-то критерию не может считаться верным подходом. В любой части мира учителя, умеющие вести учебный процесс на основе программы подготовки к международной олимпиаде, составляют меньшинство, которое можно пересчитать по пальцам", - отметили в Министерстве образования.