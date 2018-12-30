Кампания «Миллион миллион номеров» от Azercell

ООО Azercell Telecom, стремясь облегчить жизнь пользователей посредством телекоммуникаций и новых решений, радует абонентов новой кампанией. C этой целью Azercell начинает розничные продажи мобильных номеров в рамках кампании «Миллион миллион номеров».

Кампания позволит абонентам приобрести желаемый номер посредством сайта www.mysim.az. Так, с помощью этого сайта абонент вводит желаемый номер в поле поиска, а система, в свою очередь, определяет, доступен ли номер к продаже. В случае положительного ответа абонент будет направлен в любой официальный пункт продаж Azercell.

Посредством этой кампании продажи через сайт обеспечивают удобство абонентов, предлагают больший выбор и доступную цену для приобретения желаемого номера. Абоненты имеют возможность получить информацию о наличии в продаже желаемой комбинации или похожих вариантов номеров и приобрести соответствующий номер в ближайшем официальном пункте продаж Azercell.

Azercell, являясь лидером на телекоммуникационном рынке Азербайджана, и впредь продолжит радовать своих абонентов уникальными услугами и выгодными кампаниями.