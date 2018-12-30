Кроме того, хакеры получили доступ к данным известных телеведущих, журналистов, певцов музыкальных групп и деятелей культуры ФРГ.

В частности, хакеры атаковали канцлера Ангелу Меркель, президента Франк-Вальтера Штайнмайера и бывшего главу Социал-демократической партии и главу МИД Зигмара Габриэля.

Жертвами киберпреступников стали 405 депутатов в местном, федеральном и Европейском парламентах от Христианско-демократического союза, 294 представителя Социал-демократической партии Германии, 105 членов Партии зеленых, 82 члена Левой партии и 28 от Свободной демократической партии.

Федеральное ведомство по охране конституции Германии расследует широкомасштабную кибератаку, после которой в интернете появилась персональная информация немецких телеведущих, журналистов, музыкантов и политиков, включая лидеров партий, пишет издание Bild.

* * * 12:57

Личные данные и документы сотен немецких политиков были выставлены на всеобщее обозрение в интернете в результате кибератаки. Об этом сообщила немецкая общественно-правовая медиакомпания ARD, пишет Дойче велле.

В Сеть попали данные кредитных карт, номера телефонов, адреса, личные и внутрипартийные документы, такие как паспорта, счета, письма, приглашения, заявки на посещение партсъездов и даже содержимое чатов депутатов партий, представленных в Бундестаге - за исключением "Альтернативы для Германии" (АдГ).

Преступники пока не обнаружены, мотивы взлома и слива данных также неизвестны. Не выяснено, откуда именно была похищена эта информация. Важных и секретных материалов среди этих данных, вероятнее всего, нет, утверждает ARD.