Все больше азербайджанцев предпочитают отдых в Грузии

В 2018 году Грузию посетили 1 424 610 человек из Азербайджана, говорится в отчете, представленном министром экономики и устойчивого развития Грузии Георгием Кобулиани, сообщает Report.

Согласно информации, в сравнении с 2017 годом в прошлом году число посетивших Грузию граждан Азербайджана выросло на 123 054 человека, или на 9,5%, сохранив за собой лидерство по числу посетивших соседнюю страну.

В целом, в 2018 году Грузию посетили 8 679 544 человека. По сравнению с аналогичным показателем 2017 года в числе туристов наблюдается рост на 16,9%.

После Азербайджана на втором месте по числу посетивших эту страну - граждане России (1 404 757 человек), на третьем – Армении (1 268 886 человек).

В январе-ноябре 2018 года Грузия заработала на туризме 3 млрд долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года доход соседней страны вырос на 485 млн долларов, или на 19,3%.