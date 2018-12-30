Синоптики о погоде на завтра
В субботу в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Утром будет туман. Временами усиливающийся юго-западный ветер во второй половине дня перейдет в северо-западный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Ночью температура воздуха на Апшероне составит 4-7, днем 9-12 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 10-12 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 761 мм до 765 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность 70-80%, днем 50-55%.
В районах Азербайджана также преимущественно будет без осадков. Местами туман. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер.
Ночью температура воздуха составит от 3-х градусов мороза до 2-х градусов тепла, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла.