Цены на золото резко выросли

В ходе сегодняшних торгов цена золота увеличилась до максимума с июня 2018 года, превысив $1 300 за тройскую унцию на фоне усиления спроса на защитные активы, пишет Интерфакс.

В ходе торгов на нью-йоркской бирже Comex февральский фьючерс подорожал на 0,4% - до $1300,40 за унцию, но затем замедлил подъем. Спотовая цена золота ненамного отстает от срочных контрактов, она поднялась до $1298,60 за унцию.

Серебро подорожало до максимума с июля - $15,8 за унцию, но затем перешло к снижению.