В Лянкяране разрушают историческую крепость Чиновники перекладывают ответственность друг на друга
Один из символов Лянкяранского района, исторический памятник Окружная крепость столкнулся с угрозой разрушения. Причиной является многоэтажное здание, которое строится впритык к историческому памятнику, построенному еще в 1747 году.
Обратившиеся в редакцию haqqin.az местные жители утверждают, что Окружная крепость, хоть и внесена в реестр охраняемых памятников истории, но многие годы находится в запущенном состоянии. Несмотря на многократные обращения в госучреждения, никаких мер по спасению исторического памятника предпринято не было.
«Окружная крепость разрушается. Новое здание, которое строится рядом, наносит ей непоправимый урон. В скором времени от памятника с трехвековой историей ничего не останется», - отмечают жители района.
Отметим, что Окружная крепость также известна в народе как крепость Зиндан. Она была построена в одно время с более известной Лянкяранской крепостью и входила в оборонительную систему города. Крепость использовалась как опорный пункт вплоть до 1869 года, когда в южных районах Азербайджана шли боевые действия. После захвата этой территории со стороны российских войск, крепостная система была разрушена, а Окружная крепость еще долгие годы использовалась в качестве тюрьмы. Некоторые источники утверждают, что в этой тюрьме содержался и Иосиф Сталин.
Пресс-секретарь Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана Фариз Гусейнов в своем комментарии haqqin.az заявил, что предприняты соответствующие меры в связи аварийной ситуацией, сложившейся на крыше Окружной крепости. По его словам, документация по ремонту и восстановлению исторического памятника уже направлена в соответствующие государственные органы.
«Начало ремонтно-восстановительных работ запланировано на 2019 год. Что касается строительства здания рядом с историческим памятником, то оно строится за пределами охраняемой зоны памятника. То есть это строительство не представляет опасности для крепости. Однако оно портит общий вид. Но эта территория не входит в подчинение Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана», - сказал Фариз Гусейнов.
Несмотря на то, что нам удалось связаться с Исполнительной властью Лянкяранского района, напрямую отвечающую за сохранность исторического памятника, нам не удалось получить какую-либо полезную информацию. Ни один из ответственных лиц администрации района не ответил по телефонам, указанным на официальном сайте ИВ. А работники отделов ИВ наш запрос по данной проблеме перебрасывали друг на друга. Общественно-политический и гуманитарный отделы ИВ района на наш запрос ответили, что эта проблема к ним не относится и повесили трубку.
Напомним, что ранее haqqin.az писал о том, что в центре Лянкярана варварски уничтожается уникальный парк. Прямо перед административным зданием Исполнительной власти были вырублены деревья парка и строился торговый объект. Организация İDEA, возглавляемая вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой, проверила факты массового уничтожения редких деревьев на Лянкяранской аллее. В результате этого уничтожение деревьев было прекращено, а органы власти Лянкяранского района посадили новые деревья вместо уничтоженных. Строящийся торговый объект был снесен.