Гульнар Алиева 14:42

Один из символов Лянкяранского района, исторический памятник Окружная крепость столкнулся с угрозой разрушения. Причиной является многоэтажное здание, которое строится впритык к историческому памятнику, построенному еще в 1747 году.

Обратившиеся в редакцию haqqin.az местные жители утверждают, что Окружная крепость, хоть и внесена в реестр охраняемых памятников истории, но многие годы находится в запущенном состоянии. Несмотря на многократные обращения в госучреждения, никаких мер по спасению исторического памятника предпринято не было. «Окружная крепость разрушается. Новое здание, которое строится рядом, наносит ей непоправимый урон. В скором времени от памятника с трехвековой историей ничего не останется», - отмечают жители района.

Отметим, что Окружная крепость также известна в народе как крепость Зиндан. Она была построена в одно время с более известной Лянкяранской крепостью и входила в оборонительную систему города. Крепость использовалась как опорный пункт вплоть до 1869 года, когда в южных районах Азербайджана шли боевые действия. После захвата этой территории со стороны российских войск, крепостная система была разрушена, а Окружная крепость еще долгие годы использовалась в качестве тюрьмы. Некоторые источники утверждают, что в этой тюрьме содержался и Иосиф Сталин. Пресс-секретарь Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана Фариз Гусейнов в своем комментарии haqqin.az заявил, что предприняты соответствующие меры в связи аварийной ситуацией, сложившейся на крыше Окружной крепости. По его словам, документация по ремонту и восстановлению исторического памятника уже направлена в соответствующие государственные органы. «Начало ремонтно-восстановительных работ запланировано на 2019 год. Что касается строительства здания рядом с историческим памятником, то оно строится за пределами охраняемой зоны памятника. То есть это строительство не представляет опасности для крепости. Однако оно портит общий вид. Но эта территория не входит в подчинение Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана», - сказал Фариз Гусейнов.

Несмотря на то, что нам удалось связаться с Исполнительной властью Лянкяранского района, напрямую отвечающую за сохранность исторического памятника, нам не удалось получить какую-либо полезную информацию. Ни один из ответственных лиц администрации района не ответил по телефонам, указанным на официальном сайте ИВ. А работники отделов ИВ наш запрос по данной проблеме перебрасывали друг на друга. Общественно-политический и гуманитарный отделы ИВ района на наш запрос ответили, что эта проблема к ним не относится и повесили трубку.