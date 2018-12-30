Двое граждан России погибли при авиаударе коалиции в Сирии

Женщина и ребенок, имеющие российское гражданство, погибли в ходе бомбардировки международной коалиции в подконтрольном боевикам ИГИЛ районе сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщила РИА Новости член Совета по правам человека при главе Чечни, входящая в рабочую группу по возвращению российских женщин и детей из зоны ближневосточного конфликта, Хеда Саратова.

Саратова работает с заявлениями и обращениями женщин, которые ищут дочерей и внуков, вывезенных в Сирию и Ирак мужьями, которые намеревались примкнуть к террористам. Заявительницы создали группу в мессенджере WhatsApp, в которой обмениваются информацией из горячих точек.

"По полученным нами данным, в селении Аш-Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор в результате авианалета сил международной коалиции погибла жительница Надтеречного района Чечни 35-летняя Хава Ахъядова. У нее остались пять дочерей в возрасте от полутора месяцев до 12 лет, которых временно приютила курдская семья. В результате попадания ракеты в дом в этом же районе погиб 4-х летний Халид, внук Розы Юзбековой из Дагестана. Мать ребенка получила тяжелое ранение в область таза и не может передвигаться, второй сын - Умар выжил и находится с ней", - рассказала Саратова. По ее словам, около пятнадцати ее заявительниц рассказали, что их дочери вышли на связь из обстреливаемого района и молят о помощи, практически все они имеют на руках по несколько малолетних детей.

Саратова сообщила РИА Новости, что погибшие при авиаударе имели гражданство РФ.

"Эти женщины по сути оказались заложницами террористов, они их не выпустили, теперь они находятся в окружении, гибнут под бомбами и молят родных о помощи, мы ежедневно получаем от них аудиосообщения соответствующего содержания", - отметила правозащитница. Кроме россиянок, там сотни женщин с детьми из других стран.