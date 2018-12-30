Убитые в Украине студентки оказались азербайджанками

Согласно информации, девушки - второкурсницы Зейнаб и Букет - получали образование в одном из университетов Харькова. Тела их с признаками насильственной смерти были обнаружены вчера на съемной квартире.

В Турции девушки проживали в городе Игдыр.

В свою очередь украинские СМИ со ссылкой на полицию пишут, что подозреваемый по делу об убийстве студенток 2 января выехал из Украины.

"Мужчина 1998 года рождения, гражданин Турции, 2 января вылетел из Украины в Турцию", - сообщили в полиции изданию УНН.

Правоохранители уточнили, что главным подозреваемым по делу является не владелец квартиры, имя которого называли отдельные СМИ и который якобы живет в Москве, а другой знакомый убитых студенток.

Напомним, накануне в Киевский отдел полиции обратился 19-летний студент из Турции. Он попросил установить местонахождение двух его сокурсниц, 20 и 22 лет, которые уже третий день не отвечали на звонки. Сотрудники полиции выехали по адресу, где проживали девушки. Войдя в квартиру, они обнаружили лишь их тела с признаками насильственной смерти.