В суд направили обвинительный акт в отношении четырех граждан Азербайджана, которые подозреваются в совершении разбойного нападения и избиении до смерти жителя Львовской области. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры, передает УНН.

"Под процессуальным руководством органов прокуратуры Львовской области завершено досудебное расследование в отношении четырех граждан Республики Азербайджан, которые обвиняются в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.ч.3,4 ст.187 (разбой), ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины", – сказано в сообщении.

По данным следствия, в июне прошлого года в одном из сел Бродовского района подозреваемые совершили разбойное нападение, находясь на территории хозяйства 59-летнего мужчины.

"Злоумышленники нанесли пострадавшему удары металлической планкой по голове и туловищу. От полученных телесных повреждений мужчина скончался в лечебном учреждении. Кроме этого, преступники завладели денежными средствами потерпевшего в сумме 13 тысяч грн, телевизором, а также ювелирными изделиями", – сообщили в прокуратуре.

В ходе досудебного расследования всем подозреваемым избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.