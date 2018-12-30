В Грузии растет число жертв свиного гриппа

В Грузии число смертельных случаев заболевания вирусом гриппа H1N1 (подтип вируса гриппа А, известный, как свиной грипп) достигло восьми, четыре из которых зафиксированы в Аджарии, передает "Интерфакс" со ссылкой на грузинские СМИ.

В Национальном центре по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии эту информацию подтвердили, отметив, что скончавшиеся пациенты имели сопутствующие хронические заболевания, а также поздно обратились за медицинской помощью.

В Аджарии лечение в госпиталях проходят 130 человек, 18 из них находятся в реанимации.

Накануне глава Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил журналистам, что "в нынешнем году в Грузии циркулирует штамм гриппа А H1N1, который характеризуется большей агрессивностью". При этом он отметил, что пока показатели заболеваемости в стране не приблизились к эпидемиологической отметке.