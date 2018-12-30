Обвал акций Apple

Акции Apple упали более чем на 9% на открытии торгов. Об этом сообщает Bloomberg. Причиной тому стало ухудшение прогноза по выручке из-за снижения спроса на продукцию компании.

Ранее Тим Кук разослал письма инвесторам, в которых предупредил о снижении прибыли из-за неудовлетворительных показателей продаж. Apple скорректировала ожидаемый доход за первый квартал 2019 года с 89–93 миллиардов долларов до 84 миллиардов.

Главной причиной снижения доходов топ-менеджер Apple назвал торговую войну с Китаем. Также он отметил нежелание пользователей обновлять смартфон и выбор замены аккумулятора. Напомним, эта процедура устраняет баги.