Генсек НАТО дал России «последний шанс»
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал «последним шансом» российской стороны возможность «вернуться» к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до февраля, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Столтенберг воздержался от оценки вероятности такого сценария.
«Важно то, что у России сейчас последний шанс», — сказал Столтенберг.
Он добавил, что если этого не произойдет, ДРСМД развалится, что приведет к возникновению большой проблемы.